ABD'li Senatörden Trump'a Çağrı: “Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullan”

Senatör Markey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, filonun Gazze'ye insani yardım taşıyan barışçıl sivil araçlardan oluştuğunu vurguladı. Markey, Trump'a şu çağrıyı yaptı:

"Trump, Netanyahu ile ilişkisini Global Sumud Filosunu korumak için kullanmalıdır."

ABD VATANDAŞLARI DA FİLODA

Markey, filoda ABD vatandaşlarının da bulunduğunu hatırlatarak, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.