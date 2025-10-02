ABD'li Senatörden Trump'a Çağrı: “Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullan”
ABD’nin Massachusetts eyaletinden Demokrat Senatör Ed Markey, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına değindi. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilişkilerini, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosunun güvenliğini sağlamak amacıyla kullanması gerektiğini belirtti.
Senatör Markey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, filonun Gazze'ye insani yardım taşıyan barışçıl sivil araçlardan oluştuğunu vurguladı. Markey, Trump'a şu çağrıyı yaptı:
"Trump, Netanyahu ile ilişkisini Global Sumud Filosunu korumak için kullanmalıdır."
ABD VATANDAŞLARI DA FİLODA
Markey, filoda ABD vatandaşlarının da bulunduğunu hatırlatarak, krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğini ifade etti.