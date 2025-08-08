ABD’li Senatör’den Trump’a sert sözler: “Şu an çok daha büyük bir yanlış yapıyor”

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze politikaları nedeniyle hem eski Başkan Biden’ı hem de güncel Başkan Trump’ı hedef aldı. Sanders, açıklamasında, “Joe Biden, Gazze'deki savaşta İsrail'i desteklemekle yanlış yaptı. Trump ise şu an çok daha büyük bir yanlış yapıyor.” ifadelerine yer verirken, halkın çocukların aç bırakılması için milyarlarca dolar vergi ödemeyi istemediklerinin altını çizdi.

Yahudi kökenli ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD hükümetinin İsrail'e yönelik desteklerine bir kez daha karşı çıktı.

Açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı ve ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Sanders, "Biden, Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'i desteklemekle yanlış yaptı.

Trump ise şu an çok daha büyük bir yanlış yapıyor. ABD halkı, çocukların aç bırakılması için milyarlarca dolar vergi ödemeye devam etmek istemiyor. Netanyahu'nun savaş makinesi için bir kuruş dahi verilmemeli" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU MODERN TARİHİN CANAVARLARINDAN BİRİ OLARAK ANILACAK"

Sanders daha önceki açıklamalarında da İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlileri işaret ederek, ABD'nin İsrail'e daha fazla askeri yardım yapmaması gerektiğini belirtmişti. Sanders ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz Temmuz ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında da, "Netanyahu modern tarihin canavarlarından biri olarak anılacak bir savaş suçlusu" demişti.