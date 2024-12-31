ABD’li senatörün oğluna 28 yıl hapis cezası

ABD basınındaki haberlere göre, North Dakota Senatörü Cramer'in oğlu Ian Cramer'in karıştığı ve bir emniyet mensubunun öldüğü kazayla ilgili davanın duruşması görüldü.

Savcı Todd Schwarz, Ian Cramer'in aldığı uyuşturucunun kendisi üzerindeki etkisini bildiğini ve eylemlerinin kasıtlı olduğunu belirtti.

North Dakota'daki mahkemede görülen davada yargıç, Ian Cramer'i, 6 Aralık 2023'te emniyet mensuplarından araçla kaçarken karıştığı trafik kazasında Mercer County Şerif Yardımcısı Paul Martin'in ölümüne neden olmaktan 28 yıl hapse mahkum etti.