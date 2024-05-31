ABD’li şirketler soykırım ortağı

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlemediği savaş suçu kalmadı. Kuvözdeki bebekleri ölüme terk ettiler, çocukları açlıktan öldürüyorlar, çadırlarda kalanları diri diri yakıtılar, hastaneleri bombaladılar, ambulansları havaya uçurdular... 36 binden fazla sivili acımasızca öldürdüler. Bu süreçte İsrail'e en büyük desteği ABD yönetimi veriyor. Londra merkezli Şavkul Avsat sitesi ABD'nin İsrail'e askeri, siyasi ve ekonomik desteklerinin yanı sıra verdiği teknolojik katkıları haberleştirdi.Amazon, Google, Meta, Microsoft gibi ABD merkezli şirketler katil İsrail'e katliam desteği sağlıyor.Bu şirketler Facebook, Instagram, YouTube ve WhatsApp gibi sosyal medya medya veya mesajlaşma hizmetleri veriyor.Söz konulu şirketler, İsrail'in, aralarında The Gospel ve Lavender gibi iki sistemin de bulunduğu yapay zekâ tabanlı savaş teknolojisi sistemlerini besliyor.Bu sistemler, işgalci İsrail ordusuna hedefleme verileri gönderiyor.İsrail ordusu bu verilere dayanarak sivil ya da savaşçı ayrımı yapmaksızın evlere baskınlar düzenliyor.Uluslararası şirketler ile İsrailli kuruluşlar arasındaki işbirliğinin bir başka örneği 'Birim 8200' olarak bilinen İsrail sinyal istihbarat teşkilatı ile Microsoft arasında yapılan anlaşma.İsrail hükümeti ile Google arasındaki işbirliği çok geniş. Time dergisi nisan ayında bir belge ile bu kirli işbirliğini ortaya çıkarmıştı. İşgalci İsrail ordusu, Google'ın sağladığı servisler aracılığıyla kendilerine verilen bilgilere dayanarak harekete geçiyor. Habere göre sistem, bombardıman sırasında sivil kayıplardan kaçınmak ya da sadece hedefin çevresini doğru bir şekilde bombalamak için en iyi şekilde eğitilmediğinden genellikle kayıp sayısında artışa yol açıyor.Filistinli ve İsrailli gazetecilerin kurduğu ve kâr amacı gütmeyen +972 Magazine sitesindeki bir haber de ABD'li şirketlerle İsrail ordusunun başka bir işbirliğini ortaya koymuştu. Buna göre WhatsApp, Filistinlilerin akrabalarıyla yaptıkları konuşmalardan kaydedilen bilgileri İsrail'e sağlıyor.ABD merkezli sosyal ağlar İsraillilere yönelik söylemlere anında müdahale ediyor. Meta ayrıca 'siyonist' ifadesinin kullanımını da kısıtlamak istedi. Meta'ya göre bu ifade antisemitizmi körükleyebilirdi. Aynı şirketler Filistin'i destekleyen içeriklerin ise sosyal ağlar üzerinde görüntülenmesini kısıtlıyor.İngiltere merkezli Guardian gazetesinin haberine göre İsrailli firmalar Filistin hakkında yanlış bilgileri yayıyor. Bir İsrailli firmanın ABD'de Gazze saldırılarını protesto eden üniversite öğrencilerini sahte hesaplarla hedef aldığı ortaya çıktı.