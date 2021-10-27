ABD’li siyasetçilerden Biden’a skandal mektup: Türkiye’ye F-16 satmayın...

ABD ile Türkiye yaşanan büyükelçi krizi nedeniyle gerilen ilişkiler normalleşmeye başlarken bu kez de ABD'li senatörlerden Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 krizini tırmandıracak bir hamle geldi. ABD'li senatörler ABD Başkanı Joe Bİden'a skandal bir mektup göndererek Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık F-16 satışı yapılmamasını istedi.
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben, Demokrat ve Cumhuriyetçilerden 11 Temsilciler Meclisi üyesinin yazdığı "Türkiye'nin son dönemde 40 adet yeni Lockheed Martin F-16'sı ve 80 adet F-16 yenileme kiti satın alınması endişe yarattı" ifadeleri yer aldı.
SKANDAL İFALER...
Mektupta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül ayında Türkiye'nin ilave Rus S-400 hava savunma sistemi satın alacağını açıklamasının ardından, ABD yapımı uçakları bir düşman gibi davranmaya devam eden müttefike göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atamayız." iddiası ortaya atıldı.
BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPMADI
Beyaz Saray, mektupla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bakanlığın Kongre ile yazışmalar hakkında yorum yapmadığını söyledi.
F-35 KRİZİ
Türkiye, daha önce 100'den fazla F-35 sipariş etmişti. Ancak Washington yönetimi, Rusya'dan S-400'leri satın aldığı gerekçesiyle üretici ortağı olan ve kritik bileşenleri üreten Türkiye'yi programdan çıkarmıştı.
ERMENİSTAN YANLISI STK'LAR DEVREDE
Bu arada ABD'de faaliyet gösteren Ermenistan yanlısı bazı STK'lar da Türkiye'nin F-16 ve modernizasyon kiti taleplerinin engellenmesine yönelik kampanya başlattığı biliniyor...