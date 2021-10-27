ABD’li siyasetçilerden Biden’a skandal mektup: Türkiye’ye F-16 satmayın...

ABD ile Türkiye yaşanan büyükelçi krizi nedeniyle gerilen ilişkiler normalleşmeye başlarken bu kez de ABD'li senatörlerden Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 krizini tırmandıracak bir hamle geldi. ABD'li senatörler ABD Başkanı Joe Bİden'a skandal bir mektup göndererek Türkiye'nin F-35'ler için ödediği 1,4 milyar dolara karşılık F-16 satışı yapılmamasını istedi.