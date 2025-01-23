ABD’li teknoloji devleri başından beri soykırıma destek sağladı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı ve 19 Ocak 2025'teki ateşkese kadar sürdürdüğü soykırımdaki ABD teknoloji devlerinin rolü yeni belgelerle ortaya çıkıyor. Washington Post gazetesi, Google çalışanlarının, İsrail'in Gazze'deki soykırımının ilk haftalarından itibaren İsrail ordusunun şirketin en son yapay zeka teknolojisine erişimini sağlamak için çalıştığını ortaya koydu. Habere göre Google, İsrail Savunma Bakanlığı ve ordusuna doğrudan yardım etti. İngiltere merkezli Guardian gazetesinin elde ettiği belgelere göre ise Microsoft firması İsrail ordusu ile Gazze'de katliamlar yapmaları noktasında işbirliklerini derinleştirdi. Microsoft'un İsrail'in saldırılarını en çok artırdığı dönemlerde en fazla teknolojik desteği sağladığı tespit edildi. ABD'li firmalar gelen tepkilerin ardından defalarca kez İsrail ile kirli işbirliklerini inkar etmişti. Instagram, YouTube ve Facebook gibi sitelerin de İsrail soykırımı karşıtı paylaşımları engellediği belirlenmişti.