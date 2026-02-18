ABD’li teknoloji devleri Nvidia ile Meta, uzun vadeli altyapı iş birliğine gitti

Meta'nın açıklamasında, Nvidia ile işbirliğinin bir parçası olarak, iki şirketin mühendislerinin dünya çapında milyarlarca kişi tarafından kullanılan yeni yapay zeka yeteneklerinin performansını ve verimliliğini artırmak için temel iş yüklerindeki en son teknoloji yapay zeka modellerini optimize edeceği ve hızlandıracağı bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, "Vera Rubin" platformlarını kullanarak en ileri seviye kümeler inşa etmek ve dünyadaki herkese kişisel süper zeka sunmak için Nvidia ile ortaklıklarını genişletmekten heyecan duyduklarını belirtti.