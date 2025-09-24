ABD’li Temsilci: Suriye ve İsrail “gerginliği azaltma anlaşmasına” yakın

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre Barrack, BM'de bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, taraflar arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin hızla ilerlediğini belirtti.

ŞAM VE TEL AVİV'DEN ÖNEMLİ TAAHHÜTLER

Barrack, olası anlaşma kapsamında Tel Aviv'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durduracağını, Şam yönetiminin ise İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgelere ağır silah ve askeri araç konuşlandırmaktan vazgeçeceğini dile getirdi.

ABD'li diplomat, "gerginliği azaltma" anlaşmasının imzalanmasının, Şam ile Tel Aviv arasında yeni bir güvenlik mutabakatının da ilk adımı olacağını söyledi.