ABD’li Temsilci: Suriye ve İsrail “gerginliği azaltma anlaşmasına” yakın
ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile İsrail’in “gerginliği azaltma anlaşmasına varmaya çok yakın olduğunu” açıkladı. Barrack'ın olası anlaşma kapsamında Tel Aviv’in Suriye’ye yönelik saldırılarını durduracağını, Şam yönetiminin ise İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne yakın bölgelere ağır silah ve askeri araç konuşlandırmaktan vazgeçeceğini dile getirdi.
İsrail merkezli Haaretz gazetesinin haberine göre Barrack, BM'de bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, taraflar arasında yeni bir güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin hızla ilerlediğini belirtti.
ŞAM VE TEL AVİV'DEN ÖNEMLİ TAAHHÜTLER
Barrack, olası anlaşma kapsamında Tel Aviv'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durduracağını, Şam yönetiminin ise İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakın bölgelere ağır silah ve askeri araç konuşlandırmaktan vazgeçeceğini dile getirdi.
ABD'li diplomat, "gerginliği azaltma" anlaşmasının imzalanmasının, Şam ile Tel Aviv arasında yeni bir güvenlik mutabakatının da ilk adımı olacağını söyledi.
TRUMP DUYURUYU ERTELEDİ
Barrack ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı duyurmayı planladığını ancak müzakerelerdeki yavaşlama ve İsrail'de İbrani takvimine göre yeni yılın başlaması nedeniyle bu açıklamanın ertelendiğini aktardı.
"SONA GELİNDİ"
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail ile yürütülen müzakereler gelecek günlerde sonuçlanabilir" ifadelerinde bulunmuştu.