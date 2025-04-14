ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gitti: Tamamı kadınlardan oluşuyor
ABD'li popüler şarkıcı Katy Perry tamamı kadınlardan oluşan mürettebatla uzaya gitti.
ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gittiği belirtildi.
Perry'ye, Blue Origin'in "New Shepard" aracıyla gerçekleşecek uçuşta Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik etti.
Bu uçuş, 1963'te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova'nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor.
Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı'nın ötesine geçecek.
Kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.