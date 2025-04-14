ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry uzaya gitti: Tamamı kadınlardan oluşuyor

ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gittiği belirtildi.

Perry'ye, Blue Origin'in "New Shepard" aracıyla gerçekleşecek uçuşta Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in de aralarında bulunduğu beş kadın daha eşlik etti.