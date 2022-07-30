ABD’li uzman: Erdoğan Nobel’e aday gösterilmeli

İstanbul'da imzalanan Ukrayna tahılının dünya pazarlarına sevkini sağlayacak olan 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın yankıları sürüyor. Dünyaya rahat bir nefes aldıran Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nı değerlendiren eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Dov S. Zakheim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu. ABD merkezli The Hill sitesinde "Erdoğan'ın zaferi" başlıklı analizde Türk dış politikası ele alındı.Şimdilerde güvenlik uzmanı olan Dov Zakheim, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla hayata geçrilen tahıl sevkiyatı için "Anlaşma tam manasıyla bir cankurtaran" ifadesini kullandı. Zakheim yazısının son kısmında ise Nobel Barış Ödülü heyetine seslendi.ABD'li uzman isim, "Tahıl anlaşmasının Erdoğan için önemli bir zafer olduğundan şüphe yok. Erdoğan'ın dış politikası agresif olabilir. Ama anlaşmanın hayata geçirilmesinin tek nedeni, savaşan iki tarafla iyi ilişkiler sürdürmeyi başarmasıydı. Erdoğan'ın iç siyaseti, liberal Norveç Nobel Komitesi tarafından dikkate alınması ihtimalini düşürüyor. Ancak Erdoğan, Nobel Barış Ödülü'ne en azından aday gösterilmeyi hak ediyor" değerlendirmesinde bulundu.