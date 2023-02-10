ABD’li uzman: Olağandışı

Kahramanmaraş merkezli depremler yabancı uzmanları şaşırttı. ABD'de Cornell Üniversitesi'nde Doç. Dr. Judith Hubbard, depremleri "olağandışı" olarak nitelendirerek, iki ayrı büyük depremin peş peşe gelmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Hubbard, "Çok yaygın görülen bir durum değil ve eminim ki çok daha zarar vericiydi" ifadelerini kullandı. Hubbard, "Sığ depremler daha kötüdür. Depremin kendisi 75 saniye sürdü. Sarsıntı çok daha uzun sürdü. Çünkü zemin hâlâ ilk kırılmaya tepki verdi" dedi. ABD'nin The Washington Post gazetesi, Kahramanmaraş depremini, 1989'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan Loma Prieta depremi ile kıyasladı. Türkiye'deki depremin ABD'de görülmemiş bir hasara yol açacağı belirtildi. Jeofizikçi Dara Goldberg, son bir yılda meydana gelen depremlerin ortaya çıkardığı enerjinin yüzde 26'sının Kahramanmaraş'ta ortaya çıktığını anlattı.