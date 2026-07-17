ABD'li vekilden F-35 çıkışı
ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için NATO Ankara Zirvesi'nde yapılan görüşmeleri "umut verici" olarak nitelendirdi. Turner, Türk yetkililerle ABD Kongre üyelerinin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılan NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldiğini belirten Turner, "Toplantıya katılanlar olarak duyduklarımızın umut verici olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.Turner, "(Türkiye) NATO'nun bir üyesi, çok güçlü bir NATO üyesi. Çok başarılı bir zirveye ev sahipliği yaptılar. Türkiye aynı zamanda F-35 parçalarının üreticisi. Dolayısıyla programa dönmeleri çok çok önemli olacaktır" dedi.