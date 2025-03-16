ABD’li yargıç bloke etti: Trump ‘savaş dönemi’ yetkilerini kullanamayacak

Boasberg, bu kapsamda sınır dışı edilen kişilerin de uçakta iseler derhal ABD'ye yeniden dönmeleri talimatını verdi.

Yargıç Boasberg, Trump yönetiminin başvurduğu "Yabancı Düşmanlar Yasası"nın kullanımına ilişkin kendisine yapılan başvuruda davacı tarafı haklı bularak söz konusu kişilerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini durdurdu.

ABD'de Cumhuriyetçi lider Trump ile yargı organları arasında yasa dışı göçmenlerle ilgili daha önce başlayan anlaşmazlık yeni bir olayla bir kez daha kamuoyunun gündemine geldi.

ABD BAŞKANLARINA OLAĞANÜSTÜ YETKİLER VERİYOR

Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş zamanlarında kullanılan bir yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", ABD başkanlarına belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

Söz konusu yasa 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde "aktif yabancı düşmanların" sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

Venezuela çetesi Tren de Aragua'yı hedef alan Trump'ın başkanlık kararnamesi, söz konusu örgütün "yabancı terör örgütü" olarak tanımlandığını belirterek, bu çeteyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasını ve derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.