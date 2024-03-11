ABD’li yazar ve aktivist King, İslam’ı seçti

"KALBİM, EN SEVGİLİ ARKADAŞLARIM OLAN GAZZELİLER İLE BİRLİKTE"

King, şöyle devam etti:

"Az önce Müslüman olduk. Amerika'daki ve dünyanın geri kalanındaki herkese merhaba. Ben sizin için dua edeceğim, siz de lütfen bizim için dua etmeye devam edin." ifadelerine yer verdi.

Filistin için yaptığı destek konuşmaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan King, kalbinin en sevgili arkadaşları olan Gazzelilerle birlikte olduğunun da altını çizdi.

King, "Bu sabah, dünyadaki 1 milyarı aşkın diğer Müslümanlarla birlikte oruç tutuyor olacağım." ifadelerine yer verdi.