ABD’li yetkili açıkladı! İşte ABD-İran anlaşmasının detayları: Nükleer program, zenginleştirilmiş uranyum...

ABD'li üst düzey bir yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'la anlaşmada artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

"İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAYACAK"

"Bu anlaşmayı önümüzdeki birkaç gün içinde imzalamayı bekliyoruz. Size kesin bir tarih veremem ancak bir tahminde bulunmam gerekirse bu sabah yüzde 75 derdim. Şu anda bu oran muhtemelen yüzde 80 ya da yüzde 85 civarında, ancak yüzde 100 değil çünkü sistemleri oldukça karmaşık."

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmaya ilişkin kamuoyuna verdiği sözlerin bu anlaşmayla yerine getirildiğini ve Amerikan halkının anlaşmadan mutlu olacağına inandıklarını belirten yetkili, bu yolla İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağının altını çizdi.