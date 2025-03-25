ABD’li yetkili: Avrupa’yı kurtarmaktan sıkıldım

ABD'de, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik askeri saldırıların ayrıntılarının yanlışlıkla bir gazeteciye sızdırılmasının yankıları sürüyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu Signal adlı grupta Beyaz Saray yetkilileri Yemen saldırısının gerekçeleri, siyasi sonuçları ve kamuoyuna nasıl anlatılması gerektiği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Hegseth kamuoyuna operasyonu anlatmanın zor olacağını ifade ederken Vance ise operasyonu destekleyerek, "Yapalım diyorsanız hadi o zaman. Sadece bu Avrupalıları kurtarmaktan sıkıldım artık" ifadesini kullandı. Signal grubuna yanlışlıkla gazeteci Jeffrey Goldberg dâhil edilmiş ve paylaşımdan iki saat sonra ABD, Husi hedeflerine yönelik hava saldırısını başlatmıştı.