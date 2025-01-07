ABD’li yönetmen soykırıma sessiz kalmadı: ‘Gazze’deki katliam güçlü propagandayla gizleniyor’

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLARI HER YERDE GÖREMEZSİNİZ"

Kendi kişisel internet sayfası michaelmoore.com'da da bu konuyla ilgili detaylı bir yazı kaleme alan Moore, şunları kaydetti:

"Bunlar hiçbir yerde anlatılmayan hikayeler. Bunları akşam haberlerinde göremezsiniz. Askeri liderler, gazetecilerin ve film yapımcılarının bize gerçeği sunamaması için erişimlerini yasaklıyor. Bu savaşın bedelini siz ve ben ödememize rağmen, tüm bu korkunç silahların sağlayıcısı bizler olduğumuz halde, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütünün soykırım ve etnik temizlik olarak ilan ettiği şeylere yani her gün bizim adımıza işlenen savaş suçlarına şahit olmamıza izin verilmiyor.

Bunun yerine, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında, duvarlar ve dikenli teller arkasına hapsedilmiş, açlığa mahkum edilmiş, 5 milyon insanı insanlıktan çıkarmayı amaçlayan güçlü bir propaganda kampanyasının kurbanıyız. Gazze'deki neredeyse bütün hastane ve okullar paramparça oldu, ülkedeki evlerin yarısı enkaza dönüştü."