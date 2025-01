ABD’li yönetmen soykırıma sessiz kalmadı: ‘Gazze’deki katliam güçlü propagandayla gizleniyor’

ABD'li yönetmen, yapımcı, senarist ve yazar Michael Moore, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bölgede yaşananları ve insan hikayelerinin "From Ground Zero" filminde işlendiğini dile getirdi.

ABD'de vizyona giren ve Aws Al-Banna, Ahmed Al-Danf, Basil Al-Maqousi, Mustafa Al-Nabih gibi Filistinli yönetmenlerin imza attığı yapım, belgesel, aksiyon, drama ve animasyon türünde, 22 kısa filmden oluşuyor.

Akademi ödüllü yönetmen Moore, X'teki paylaşımda Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, "Hiçbir film yapımcısı, yazar veya sanatçı, kendilerinin yok edilişinin hikayesini anlatmak zorunda kalmamalı. 22 cesur Filistinli film yapımcısı, geçen yıl Gazze'de evlerinin ve şehirlerinin enkazından çıkarabildikleri her türlü aracı kullanarak hikayelerini filme almanın bir yolunu buldu. Yönetici yapımcısı olmaktan gurur duyduğum olağanüstü film 'From Ground Zero', 2 saatten kısa bir sürede, bu konuyu anlatan kısa filmlerden oluşuyor. İşin gerçeği şu ki, bu filmin varlığı bile insani ve sinemasal bir mucize. From Ground Zero'yu izleyin." ifadelerine yer verdi.