ABD’liler yapay zekadan endişeli: Yüzde 73’ü tehdit olarak görüyor
Quinnipiac Üniversitesi anketinde katılımcıların yüzde 73’ü yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik potansiyel tehdidi konusunda endişe duyduğunu belirtti. Ankete katılanların yüzde 86’sı ise yapay zeka gelişimini yavaşlatacak olsa dahi şirketlerin bağımsız güvenlik standartlarına uymasının zorunlu tutulmasını destekledi.
ABD'de Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında 1202 katılımcıya yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu.
Ankete göre, katılımcıların yüzde 38'i yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik potansiyel tehdidi konusunda "çok endişeli" olduğunu belirtirken "biraz endişeli" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 35 oldu.
Bu konuda endişe duymadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 25 olurken katılımcıların yüzde 2'si bu konuda fikir beyan etmedi.
ABD'LİLER YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNİN YÖNETİCİLERİNE GÜVENMİYOR
Katılımcıların yüzde 86'sı, yapay zekanın gelişimini yavaşlatacak olsa bile şirketlerin bağımsız güvenlik standartlarını karşılamasının zorunlu tutulmasını destekledi.
Ankete katılanların yüzde 74'ü yapay zeka şirketlerinin yöneticilerine "çok az" güvendiğini ya da "hiç güvenmediğini" belirtirken yapay zekanın günlük yaşamlarında faydadan çok zarara yol açacağını düşünenlerin oranı yüzde 53 oldu.