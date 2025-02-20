ABD’lilere göre Musk fazla güçlü

ABD'deki Quinnipiac Üniversitesi'nde 3-17 Şubat tarihlerinde 1039 kayıtlı seçmenle yapılan ankete göre, ABD halkının yüzde 55'i, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın ülkeyi etkileyen kararların alınmasında gereğinden fazla güce sahip olduğunu düşünüyor. Demokrat katılımcıların yüzde 96'sı, bağımsızların yüzde 56'sı ve Cumhuriyetçilerin ise yüzde 16'sı, Musk'ın ülkeyi etkileyen kararlarda gereğinden fazla güce sahip olduğunu savundu. Katılımcılar arasındaki Demokratların yüzde 1'i, bağımsızların yüzde 33'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 78'i, Musk'ın gerektiği kadar güce sahip olduğunu belirtirken bağımsızların yüzde 4'ü ve Cumhuriyetçilerin yüzde 1'i Musk'ın gereğinden az gücü olduğunu görüşünü ortaya koydu.