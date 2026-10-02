ABD'lilerin yüzde 73'ü yapay zekâdan korkuyor
ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 73'ünün gelecekte yapay zekanın insanlığın varlığı için tehdit oluşturabileceğinden endişe duyduğunu gösterdi. Quinnipiac Üniversitesi'nde yapılan ankette 1202 katılımcıya yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu. Katılımcıların yüzde 38'i yapay zekanın insanlığın varlığına yönelik potansiyel tehdidi konusunda "çok endişeli" olduğunu belirtirken "biraz endişeli" olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 35 oldu. Yüzde 25'lik kesim endişe duymazken katılımcıların yüzde 74'ü yapay zeka şirket yöneticilerine güvenmediğini belirtti.
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