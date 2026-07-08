ABD’nin 250. yıldönümünde 100 kişi öldü
ABD'nin 250'nci yıldönümününe özel kutlamaları kanlı bitti. Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) verilerine göre Bağımsızlık Günü son yılların en şiddetli dönemlerinde birine sahne oldu. Ülke genelinde 20 ayrı toplu silahlı saldırı kaydedildi. Saldırılarda 340 kişi yaralanırken 100 kişi hayatını kaybetti. Bilanço, 2021'deki rekor dönemin ardından kaydedilen en yüksek seviyelerden biri oldu. Öte yandan Başkan Donald Trump, konuşmasında bireysel silahlanma hakkını savunacağını vurgulamıştı.