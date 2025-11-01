ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’tan Gazze yorumu: “Türkiye olamasaydı ateşkes olmazdı”

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASINDAN BU YANA BATI'NIN YAPTIĞI HER ŞEY BİR HATAYDI"

Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.