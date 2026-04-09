ABD'nin Arizona eyaletinde uçak pistten çıktı: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Arizona eyaletinde küçük bir uçağın pistten çıkması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Marana Havalimanı'nda "Piper PA-32" tipi küçük uçağın pistten çıkarak alev aldığı açıklandı.
Kazaya başka bir hava aracının karışmadığını ifade eden yetkililer, uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
