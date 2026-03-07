Haberler

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı gerçekleştirildiğini bildirildi. Bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 23:11

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken Irak basını, Bağdat'ta diplomatik misyonların ve hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği'ne roketli saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Güvenlik kaynakları, büyükelçilik yerleşkesinde sirenlerin çaldığını ve bölgedeki hava savunma sistemlerinin tehditleri havada imha etmek için devreye girdiğini bildirdi. Yetkililerin ilk incelemelerine göre roketlerin Bağdat'ın doğusundaki el-Kanal bölgesinden fırlatıldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, saldırının faillerini tespit etmek amacıyla bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı.