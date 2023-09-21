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Giriş Tarihi: 21.9.2023 05:28

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına silahlı saldırı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. Bazı mermiler, binanın ana kapısına ve önündeki otoparkta bulunan araçlara isabet etti.

AA
ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği binasına silahlı saldırı

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, başkentin kuzeyinde yer alan ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Dışarından açılan ateş sonucu bazı mermiler, binanın ana kapısına ve önündeki otoparkta bulunan araçlara isabet etti.

Saldırının ne tür silahla yapıldığı, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair herhangi detay verilmedi.

Büyükelçilik tarafından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Olayın, ABD'nin Büyükelçilik binasına 20 Eylül 1984'te bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının 39. yılına denk gelmesi dikkati çekti.

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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına silahlı saldırı
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