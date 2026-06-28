ABD’nin Bulgaristan’daki varlığı azalıyor: Askeri uçaklar bölgeden ayrılmaya başladı

Bulgaristan Savunma Bakanlığından, Bulgaristan Haber Ajansına (BTA) yapılan açıklamada, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklardan dördünün ülkeden ayrıldığı, kalan uçakların ise 30 Haziran'a kadar kademeli olarak ayrılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD uçaklarının tahliye sürecinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.