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  • ABD’nin Bulgaristan’daki varlığı azalıyor: Askeri uçaklar bölgeden ayrılmaya başladı

ABD’nin Bulgaristan’daki varlığı azalıyor: Askeri uçaklar bölgeden ayrılmaya başladı

Bulgaristan hükümeti, Sofya’daki Vasil Levski Havalimanı’nda konuşlu ABD’ye ait dört askeri uçağın ülkeden ayrıldığını açıkladı. Kalan uçakların da 30 Haziran’a kadar kademeli olarak Bulgaristan’dan çekilmesi planlanıyor.

ABD’nin Bulgaristan’daki varlığı azalıyor: Askeri uçaklar bölgeden ayrılmaya başladı
AA

Bulgaristan Savunma Bakanlığından, Bulgaristan Haber Ajansına (BTA) yapılan açıklamada, Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'nda konuşlandırılan ABD'ye ait askeri uçaklardan dördünün ülkeden ayrıldığı, kalan uçakların ise 30 Haziran'a kadar kademeli olarak ayrılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD uçaklarının tahliye sürecinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü kaydedildi.

ABD’nin Bulgaristan’daki varlığı azalıyor: Askeri uçaklar bölgeden ayrılmaya başladı

ABD UÇAKLARI SOFYA'YI TERK EDİYOR

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD uçaklarının haziran sonuna kadar Vasil Levski Havalimanı'nı terk edeceğini dile getirmişti.

Bulgaristan hükümeti, 29 Mayıs'ta aldığı kararla ABD'ye ait 15 askeri uçak ile 500 kişilik teknik personelin ülkedeki kalış süresini 30 Haziran'a kadar uzatmıştı.

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#BULGARİSTAN #ABD #SOFYA

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