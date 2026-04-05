ABD’nin büyük düşüşü

ABD/İsrail-İran hattında 36'ncı günün geride kaldığı savaşta karşılıklı sert misillemeler yaşanırken önceki gün ABD uçaklarının düşürülmesinin yankıları sürüyor. Savaşın başından bu yana ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran üzerinde hava üstünlüğüne sahip olduğunu iddia ediyordu. Tahran'ın askeri kapasitesinin neredeyse tamamen yok edildiğini defalarca ifade etti. Ancak önceki gün Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait F-15 savaş uçağı ve A-10 uçağının düşürülmesi dünya basınına bomba gibi düştü. ABD ve İsrail'in İran üzerinde tam hava üstünlüğü sağlayamadığı belirtilirken uçakların düşürülmesinin Trump'ın üzerinde büyük bir baskı yaratacağı kaydedildi. İngiliz Reuters ajansı, düşürülen uçakların Trump için yeni bir tehlike yarattığını belirtirken Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) haber ajansı ABD'ye ait bir savaş uçağının İran hava sahasında düşürülmesinin Trump'ı Amerikan halkının gözünde zora soktuğunu kaydetti.

KARA HAREKÂTINA İŞARET Mİ?

Uçakların düşürülmesi sonrası ABD ordusu açısından en kritik durum ise kayıp mürettebatın bulunması. A-10 uçağının pilotu sağ kurtarıldı. Ancak F-15 uçağının İran'ın güneyinde düşürülmesinin ardından pilotundan haber alınamadı. BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS'e göre diğer pilotun akıbeti bilinmiyor. ABD güçleri, kayıp personeli bulmak için yoğun bir arama-kurtarma operasyonu yürütüyor. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, CSAR Muharebe Arama ve Kurtarma Birliği, kayıp pilotu kurtarmak için İran'a girerek Huzistan eyaletinde operasyon başlattı. Fars Haber Ajansı, İran ordusunun da pilotu bulmak üzere arama çalışması başlattığını bildirdi. Kayıp pilotu bulmak için zaman daralırken İran, pilotun başına 60 bin dolar ödül koydu. Birçok uzman, düşen bir pilotun sahada uzun süre kalmasının hem güvenlik hem de propaganda açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekiyor. Gelişme İran'a etkili bir propaganda sağlarken düşürülen uçağın enkazına ait görüntüler ise tüm dünyaya yayıldı. Pilotu bulmak için İran'a giren özel birliğin kara harekâtının öncüsü olabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Öte yandan İngiliz The Independent gazetesine konuşan Trump, kayıp pilotunun yakalanması veya zarar görmesi durumunda ne yapacaklarını dile getirmekten kaçınırken, "Bununla ilgili yorum yapamam, çünkü umarız böyle bir şey olmaz" dedi. Telegraph'ın haberine göre eğer ikinci pilot İran ordusu veya yerel milisler tarafından sağ ele geçirilirse, dünya 1979 rehine krizinin bir benzerine tanıklık edebilir. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nin 4 Kasım 1979'da devrim yanlısı öğrenciler tarafından işgali, 444 gün sürecek bir rehine krizini başlatmıştı. 52 Amerikalının elçilikte rehin tutulduğu bu olay, ABD ve İran ilişkilerinde önemli bir kırılma noktası olarak tarihe geçti. Bu durum Jimmy Carter'ın seçim yenilgisinin sebeplerinden biri oldu.

AMERİKAN SAVAŞ TARİHİNDE 23 YIL SONRA İLK KAYIP

ABD'nin İran'da düşürülen son iki uçağı, 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu. ABD en son 2003'te Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağını kaybetmişti. ABD bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarında toplam 7 uçak kaybetti. ABD, 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ilk kaybını 2 Mart'ta verdi. ABD'ye ait 3 F-15, Kuveyt'in "dost ateşi" sonucu düştü. 12 Mart'ta KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü. ABD yönetimi bu uçağın dost ya da düşman ateşi sonucu düşmediğini, olayın kaza olduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 6 mürettebat yaşamını yitirdi. ABD'ye ait E-3 Sentry uçağı ise 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde İran saldırısı sonucu pistte hasar aldı. Olayda 10 ABD askeri yaralandı.

TRUMP: ÇOK SAYIDA ASKERİ LİDERİ ÖLDÜRDÜK

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yönelik büyük bir saldırı gerçekleştirildiğini belirterek, "İran'ı kötü ve akılsızca yöneten birçok askeri liderin yanı sıra birçok şey ortadan kaldırıldı" dedi. Trump, sabah yaptığı açıklamada da İran'a anlaşma yapması ve Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre verdiğini hatırlatarak, "48 saatleri kaldı. Cehennemi yaşayacaklar" ifadesini kullandı.