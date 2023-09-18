ABD’nin desteklediği PKK/YPG’nin zulmü bitmiyor! Çocuğu kaçırılan anne acısını bu sözlerle anlattı…

"ÇOCUĞUMU ALIP GÖTÜRMÜŞLER"

Yaşadıkları AA muhabirine anlatan anne Kalaf, "Oğlum 2,5 ay önce sebze almak için dışarı çıkmıştı. Geri gelmedi. Örgüt tarafından kaçırıldı." dedi. Çocuğunun teröristler tarafından kaçırıldığını komşularından öğrendiğini belirten Kalef, "Deli gibi her sokağa baktım. Oğlumun dışarı çıktığı sıralarda örgüte bağlı Şebibe Sevriye dedikleri yapı devriye yapıyormuş. O sırada çocuğumu alıp götürmüşler." diye konuştu.

Kalef, birkaç defa oğlunun akıbetini öğrenmek için örgüte gittiğini ifade ederek "Her seferinde geri çevrildim. Onlara (PKK/YPG) 500 dolar para verdim. Kobani'de Ferhat Halil eğitim kampında olduğunu söylediler. Oraya da gittim oğlumun bana verilmesini istedim ama vermediler." ifadelerini kullandı. Oğlunun daha çok küçük olduğunu, okula gitmesi gerektiğini örgütün elebaşlarına ilettiğini dile getiren Kalef şöyle devam etti: "Kabul etmediler. Çocuğumu vermediler. Oğlumu göstermediler. Bağrıma bastığım oğlumu benden aldılar. Dillerinden düşürmedikleri demokratik yapı bu mu? Ben oğlumu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum oğlum savaşçı değil, savaşmayı bilmez. Oğlumun fotoğraflarından başka bir şey kalmadı, oğlumun savaşla işi yok."

"TÜM HAYATIMIZ ALTÜST OLDU"

Kalef, "Eşim öldükten sonra oğlumla ikimiz yalnız kaldık. Okusun düzgün bir hayatı olsun diye tarlada çalışıyordum. Ona okuması ve düzgün bir eğitim alması için öğütler veriyordum. Büyüyünce doktor olmak istiyordu." diye konuştu.

Acılı anne, "Bir anlık dışarı çıkmasıyla tüm hayatımız altüst oldu. Oğlumu eğitim kampına almalarıyla sanki ruhumu benden aldılar. Benim oğlum defterden, kalemden, okuldan başka bir şey bilmezdi. Ondan başka kimsem yok. Savaşması için aldılar. Onun hayali büyümek, doktor olmak, tüm insanlara faydalı olmaktı." ifadelerini kullandı.