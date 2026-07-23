ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’na yaklaşan 4 İHA imha edildi

ABD ile İran arasındaki çatışmalar sürerken, bölgedeki diğer ülkelerde tansiyon yükselmeye devam ediyor. IKBY'nin başkenti Erbil'de bulunan ABD Başkonsolosluğu çevresinde İHA'lar tespit edildi.

4 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Iraklı güvenlik kaynaklarının açıklamalarına göre, İHA'ların tespit edilmesinin ardından ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri devreye girdi. Başkonsolosluğu hedef aldığı belirtilen 4 İHA, hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YAŞANMADI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, herhangi bir maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör