ABD’nin eski Başkanı Trump’ın şirketine 1,6 milyon dolar para cezası

Davaya bakan New York Yargıcı, Trump Şirketler Grubunun iki yan kuruluşu olan Trump AŞ. ile Trump Maaş ve Muhasebeye 1,6 milyon dolar para cezası verdi. New York yasalarına göre, benzeri vergi kaçırma ve usulsüzlük davaları sonucunda şirketlere en fazla 1,6 milyon dolar cezası verilebildiği belirtiliyor.

KREDİ VE İHALE ALMA İMKANLARI ETKİLENEBİLİR

Trump Şirketler Grubunun bu cezayı kolayca ödeyebileceği, ancak ağır suç mahkumiyetinden dolayı bundan sonra kredi ve ihale alma imkanlarının etkilenebileceği kaydediliyor.

Bu davadan dolayı Trump veya aile üyelerinden birisinin herhangi bir ceza alması beklenmiyor.

Öte yandan, New York Başsavcısı Letitia James'in Trump, en büyük üç çocuğu ve üst düzey yöneticiler hakkında, "Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolara yanlış yansıtılarak vergi kaçırıldığı" iddiasıyla açtığı 250 milyon dolarlık ayrı bir soruşturma devam ediyor.