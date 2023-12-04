ABD’nin eski Bolivya büyükelçisi casusluk suçundan gözaltında!

ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi Manuel Rocha, Küba için casusluk yaptığı suçlamasıyla Miami'de gözaltına alındı. Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen 2 üst düzey yetkili, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) uzun süredir Küba'ya yönelik "karşı istihbarat" soruşturması yürüttüğünü kaydetti.

Yetkililer, yürütülen soruşturmada ABD'nin eski Bolivya Büyükelçisi 73 yaşındaki Rocha'nın gözaltına alındığını aktardı.

Rocha'nın, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, "Küba'nın çıkarlarına hizmet etmekle" suçlandığı aktarıldı.

ABD'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.