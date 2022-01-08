ABD’nin eski dışişleri bakanı Pompeo 6 ayda 40 kilo verdi

ESKI
ABD Başkanı Donald Trump
döneminin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Pompeo
, 6 ayda 40 kilo verdi. New York Post
gazetesine konuşan Pompeo, nasıl kilo verdiğinin detaylarıyla aktardı. "Kilo vermeye 14 Haziran'da karar verdim. Tartıldığımda neredeyse 136 kiloydum. Ertesi gün eşim Susan
'a 'O gün bugün' dedim" diyen Pompeo, kilolarından kurtulmak için çok çalıştığını söyledi. 58 yaşındaki Pompeo, "Egzersize başladım. Neredeyse her gün spor yaptım ve düzgün beslendim.
Evimin bodrum katına spor salonu yaptırdım. Haftada 5 ya da 6 kez burada en az yarım saat spor yaptım. Eğitmen ya da diyetisyenle çalışmadım" dedi. Ailesinin İtalyan
kökenli olduğunu ve bu yüzden de makarna, ekmek, peynir ve tatlı gibi yemekleri sevdiğini belirten Pompeo, "Aile ve arkadaşlarımızla yine bu yemeklerin tadını çıkaracağız. Tabii bu sefer ben 'Salata
alayım' diyen kişi olacağım" ifadelerini kullandı.