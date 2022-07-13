ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözler! Canlı yayında darbe itirafı!

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.
CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.
"BAŞKA ÜLKELERDE DARBE YAPILMASINA YARDIM ETTİM"
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı. Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.
Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı: "Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan skandal darbe itirafı | Video
15 TEMMUZ HAİN DARBE GECESİNİ DESTEKLEDİ
Bolton'ın ağzından kaçırdığı darbe itirafı, akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesini getirdi. Bolton, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık açık darbe yanlısı olduğunu söylemişti. Canlı yayında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine de skandal ifadeler kullanan Bolton, Türkiye nefretinin yanında İslam düşmanlığını da gözler önüne sermişti.
Darbe girişimi gecesi yapılan canlı yayına düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.
John Bolton’dan 15 Temmuz hain darbe gecesiyle ilgili skandal sözler | Video
Canlı yayında akılalmaz ifadelerde bulunan Bolton, Erdoğan'ın Osmanlı hilafetini geri getirme çabasında olduğunu söyleyerek, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek." ifadelerini kullanmıştı.
"KALBİMDE ERDOĞAN'A MERHAMET YOK"
Türkiye'nin, 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.
Bolton ayrıca "Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan başarıyla çıkması durumunda çok çok geniş bir baskı yaşanacak" diyerek ve "Ordu tasfiye edilecek, tüm mahkemeler tasfiye edilecek. Gerçek otoriter bir baskı olacak" iddialarında bulunmuştu.
BIDEN DA DARBE ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU
Bolton'ın akılalmaz itirafının ardından akıllara ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye için yaptığı darbe çağrısı geldi. Biden'ın başkan seçilmeden önce New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tepki toplamıştı.
Biden, ABD başkanı olduktan sonra Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirtmişti. Biden, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" ifadelerini kullanmıştı.