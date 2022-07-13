ABD’nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan skandal sözler! Canlı yayında darbe itirafı!

Darbe girişimi gecesi yapılan canlı yayına düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.

John Bolton’dan 15 Temmuz hain darbe gecesiyle ilgili skandal sözler | Video

Canlı yayında akılalmaz ifadelerde bulunan Bolton, Erdoğan'ın Osmanlı hilafetini geri getirme çabasında olduğunu söyleyerek, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek." ifadelerini kullanmıştı.

"KALBİMDE ERDOĞAN'A MERHAMET YOK"

Türkiye'nin, 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.