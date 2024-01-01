ABD’nin F-16 bahanesine darbe

NATO'ya İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Süreç TBMM'de Genel Kurul'da görüşülme aşamasına geldi. İsveç'in üyelik başvurusu yaptığı Mayıs 2022'den bu yana "terörle mücadele" NATO'nun öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Sürece "uzun soluklu ve tutarlı gayret beklentisi" kapsamında bakılırken İsveç, anayasa ve kanun değişikliği, sözde Kürt Kızılayı isimli terör destekçisi oluşumun finans kaynaklarının engellenmesi, irtibat savcısı atanması ve savunma sanayi ihracatına yönelik açık ve örtülü kısıtlamaların kaldırılması gibi alanlarda adımlar attı. İsveç'teki mevzuat değişikliklerinin uygulamadaki yansımaları da görülmeye başlandı. Ankara mevzuat değişikliklerinin uygulamaya yansımalarının takipçisi olmayı sürdürecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda "İsveç'in de NATO'ya dâhil olmasıyla Avrupa Atlantik coğrafyasının kuzeyinde güvenlik boşluğu kalmayacağını, bunun ittifakın geneline olumlu yansımaları olacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmemesi, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda ABD kongresi tarafından bahane edildi. Ankara iki konu arasında bağlantı kurulmasının stratejik bir hata olduğunu vurgulayarak süreci yürüttü. İsveç'in ittifaka katılımının bir sonraki aşamaya taşınması ABD'nin bu gerekçesini de büyük oranda ortadan kaldırdı. İsveç'in üyelik süreci tamamlansa dahi üçlü daimi ortak mekanizma sona ermeyecek. Kaydedilen ilerlemenin düzenli takibinin yapılabilmesi için toplantılara devam edilecek.