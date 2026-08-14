ABD’nin füze stokları kritik seviyede: Pentagon acil duruma geçti! 2 yeni anlaşma!

ABD'nin silah ve mühimmat stokları, İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılar, hassas ateşkes dönemi ve aralıklı şekilde devam eden çatışmalar sonrasında daha fazla mercek altına alınmıştı.

ABD medyası ve çeşitli uluslararası kaynaklarda bazı saldırı ve savunma amaçlı mühimmat stoklarının tehlikeli derecede düşük seviyelere gerilediği öne sürülürken, Beyaz Saray ABD güçlerinin mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddialarını reddediyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör