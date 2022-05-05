ABD’nin güney eyaletlerini hortum vurdu

ABD'nin güney eyaletleri Oklahoma ve Texas'ta dün gece meydana gelen hortumların yerleşim yerlerinde önemli hasara yol açtığı belirtildi.

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyaletin Seminole bölgesinde oluşan hortumların okul ve çiftlik dahil bir binada ciddi hasara yol açtığı kaydedildi.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

Yerel kanal KWTV, Seminole'de devlet okullarının hortum ve fırtına nedeniyle bugün kapalı tutulacağını duyururken, PowerOutage.us sitesi, yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Seminole bölgesinde 14 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Texas'ın Lockett kasabasında oluşan hortumda da birçok ev ve ahırın büyük zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.