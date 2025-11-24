ABD’nin inanç ayrımı: Demokratlar içinde keskin uçurum, Cumhuriyetçilerde benzerlik dikkat çekti

ABD merkezli Pew Research, 36 bin 908 ABD'li yetişkinin katılımıyla 17 Temmuz 2023 ile 4 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen, ülkedeki partileri destekleyenlerin dini inanç düzeylerine ilişkin anketin raporunu yayımladı.

Ankette Demokratlarda "dindarlığın", ırk ve etnik kökene göre daha çok farklılık gösterdiği tespit edildi.

Örneğin siyahi Demokratların yüzde 75'i "Tanrı'ya inandığını" kesin dille ifade ederken Latin Amerikalı Demokratların ise yüzde 48'i aynı görüşü dile getirdi. Asyalı ve beyaz Demokratların ise yüzde 29'u "Tanrı'ya inandığını" belirtti.