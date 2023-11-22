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Giriş Tarihi: 22.11.2023 00:50

ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sabah saatlerinde İran destekli grupların, Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

AA
ABD’nin Irak’taki askeri üssüne saldırı düzenlendi

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İran destekli grupların, ABD ve müttefiklerinin konuşlandığı Irak'taki Ayn'ul Esad Askeri Üssü'ne, kısa menzilli balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda hafif yaralananlar olduğu ve küçük çaplı altyapı hasarının meydana geldiği bildirildi.

ABD ordusunun da olayın ardından İran destekli gruplara AC-130 silahlı hava aracıyla karşılık verdiği kaydedildi.

ABD güçlerine, 17 Ekim'den bu yana 32'si Irak'ta, 34'ü Suriye'de toplam 66 saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda 62 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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ABD'nin Irak'taki askeri üssüne saldırı düzenlendi
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