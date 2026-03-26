ABD’nin İran çıkmazı

İsrail'in kirli savaşının bugün 27'nci günü. ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü yaptığı "İran'ın enerji üslerine saldırıları 5 gün erteliyoruz" açıklamasının ardından aralanan müzakere kapısı açık tutulmaya çalışılıyor. Ama diğer taraftan İsrail'in siyonist yönetimi savaşın devam etmesi hatta bölgeye yayılması için tüm yollara başvuruyor. İran, bu süreçte misilleme saldırılarına devam ediyor ve ülke içerisinde herhangi bir çözülme ihtimali sergilememeyi başarıyor. İşte savaşta son gelişmeler ve ABD'nin içine düştüğü savaş çıkmazına dair veriler:

MÜHİMMAT BİTİYOR

Son günlerde birçok habere göre ABD'nin bölgede bulunan üsleri ve gemilerinde mühimmat sıkıntısı yaşanıyor. Economist'in haberine göre ABD'de özellikle Tomahawk gibi uzun menzilli füzeler, Patriot ve THAAD gibi hava savunma önleyicileri ve pahalı sistemleri çok hızlı tükeniyor. Bazı değerlendirmelere göre yıllara yayılan stoklar haftalar içinde kullanıldı. Habere göre en büyük risk hava savunma füzeleri, çünkü üretimleri yavaş ve pahalı. İran saldırılarının ABD'ye maliyeti 30 milyar doları aştı. Batı basınına göre savaşın uzaması, İran'ın direnmesi, küresel petrol krizinin büyümesi ve iç kamuoyundan yükselen muhalif seslerin artması gibi sorunlarla karşı karşıya kalan ABD yönetiminin savaşın devamını isteyen İsrail ile fikir ayrılığı giderek derinleşiyor. ABD merkezli Axios'un haberinde ise İsrail'in müzakere olasılıklarını tedirginlikle izlediği belirtildi. İngiltere merkezli BBC, ABD-İran görüşme ihtimalinin İsrail üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.

ABD UÇAĞI VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurduklarını iddia etti. DMO, ABD'ye ait olduğu iddia edilen bir F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulma anına ait bir görüntü yayınladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise iddiayı reddetti.