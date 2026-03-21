ABD’nin İran’a kapsamlı kara harekatı hazırlığı iddiası!

Trump'ın bölgeye kara kuvvetlerini konuşlandırıp konuşlandırmamayı değerlendirdiğini aktaran kaynaklar ancak hangi koşullar altında kara birliklerinin kullanılmasına izin vereceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise iddialara ilişkin, "Başkomutana azami seçenek sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir, bu başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez." yanıtını vererek, Trump'ın "şu anda herhangi bir yere kara birlikleri göndermeyi planlamadığını" belirtti.