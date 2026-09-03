ABD’nin İran’a son saldırılarında 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun söz konusu tarihlerde İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların bilançosunu paylaştı.

Kirmanpur, ABD ordusunun 30 Ağustos ile 2 Eylül arasında İran'a düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 1'i çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 61'i kadın 142 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör