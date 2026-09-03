ABD'nin İran’a son saldırılarında 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 30 Ağustos ile 2 Eylül arasında ülkeye düzenlediği saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 142 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD’nin İran’a son saldırılarında 18 kişi öldü, 142 kişi yaralandı
AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun söz konusu tarihlerde İran'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıların bilançosunu paylaştı.

Kirmanpur, ABD ordusunun 30 Ağustos ile 2 Eylül arasında İran'a düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 1'i çocuk olmak üzere 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 61'i kadın 142 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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