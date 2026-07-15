ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarının bilançosu belli oldu: 30’dan fazla sivil yaşamını yitirdi

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bilançosuna ilişkin bir açıklama yaptı.

"Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Muhacerani, hükümetin acılı ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Muhacerani, ABD saldırılarının hedefi olan güney bölgelerin İran'ın "kalbi ve can damarı" olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör