ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee’den İran mesajı: “Washington ve Tel Aviv’in kırmızı çizgileri aynı”

İsrail basınında yer alan haberlere göre Huckabee, Netanyahu ile ABD'ye gitmek üzere uçağa binmeden önce değerlendirmelerde bulundu. Trump yönetimi ile İsrail arasında İran'la yürütülen müzakerelerde ciddi bir görüş ayrılığı bulunmadığını belirten Huckabee, iki ülkenin stratejik olarak aynı çizgide hareket ettiğini ifade etti.

"KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ AYNI"

İran konusundaki çözümün Tahran'ın tutumuna bağlı olduğunu savunan ABD'li Büyükelçi, "Bildiğim kadarıyla ABD ve İsrail'in kırmızı çizgileri aynı" açıklamasında bulundu.

NETANYAHU'DAN ACİL WASHINGTON ZİYARETİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile 18 Şubat'ta planlanan görüşmesini bir hafta öne çekerek Washington'a gitmesi dikkat çekti. İsrail basını, ziyaretin Umman'da devam eden ABD-İran müzakerelerinin ikinci turu öncesinde Washington'un pozisyonunu etkilemek ve İran'a yönelik tavizleri sınırlamak amacı taşıdığını yazdı.

Netanyahu, Washington'a gideceği yolculuğa başlamadan önce yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump'a müzakerelerle ilgili görüşlerimizi ve prensiplerimizi aktaracağım." demişti.

İsrail gazetesi Maariv, Tel Aviv'de Trump yönetiminin İran politikasına ilişkin ciddi bir belirsizlik bulunduğunu yazmıştı.

Haberde, ABD'nin müzakereler yoluyla İran üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı ya da farklı bir strateji izleyip izlemeyeceğinin İsrail'de yoğun şekilde tartışıldığı aktarılmış, Müzakerelerin İran'ın geri adım atmasına mı yol açacağı yoksa olası askeri seçenekler için zaman kazanmayı mı amaçladığı sorusunun gündemde olduğu belirtilmişti.