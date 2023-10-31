ABD’nin İsrail’de gizli bir askeri üssü olduğu ileri sürüldü

The Intercept tarafından incelenen bütçe belgelerinin, bu projenin Site 512'nin bir parçası olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Pentagon'un konuya ilişkin "yorum talebine" yanıt vermediği belirtilen haberde, ayrıca, ABD'nin İsrail'deki askeri varlığını, 2017'de iki ülke tarafından bir üssün açılışı dolayısıyla nadiren kabul ettiği, ancak bir gün sonra bunu yalanlayarak, bu alanın İsrail üssünde çalışan ABD askerleri için sadece bir "yaşam tesisi" olduğunu duyurduğu kaydedildi.