Atina'nın izlediği İsrail politikası ölümcül hata
Yunanistan medyasında Atina ile Tel Aviv arasında son zamanlardaki yakınlaşmaya dair eleştiriler giderek artıyor. Ülke basını İsrail'in Yunanistan'ı tuzağa çektiğini dile getirmeye başladı. Yunanistan'da yayımlanan Banking News, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın İsrail'le izlediği politikayı "ölümcül hata" olarak nitelendirdi ve Tel Aviv ile derinleşen işbirliğinin Yunanistan'ı bölgesel dengelerde stratejik bir tuzağa çekildiği belirtildi. Yunan haber sitesi Documento, Yunanistan'ın İsrail'in Truva Atı gibi hareket ettiği, Türkiye ile çok cepheli bir gerilim riskine sürüklendiği yorumuna yer verdi. Militaire haber sitesinde de çarpıcı bir haber yayınladı. "Yunanistan'ın artık İsrail'in bir uydusu haline geldiği" ifadesine yer verildi.