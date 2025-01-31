ABD’nin kalbinde uçak faciası: 67 ölü

ABD'de uçak kazası şoku yaşanıyor. Başkent Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı bölgesinde yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines'a ait yolcu uçağında 64 kişi bulunuyordu. ABD ordusuna ait Sikorsky tipi helikopter de 3 asker taşıyordu. Çarpışmanın ardından uçak ve helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Yerel saatle 21.00 (TSİ 05.00) sularında gerçekleşen kaza sırasında uçağın inişe geçtiği ve helikopterin de eğitimde olduğu öğrenildi. Helikopterin Ronald Reagan Havaalanı'nın güneybatısında bulunan Virginia'daki Fort Belvoir Üssü'nden havalandığı bildirildi.Polis, kazadan kurtulan kimsenin olmadığını duyurdu. Çarpışma uçağın inişine 20 dakika kala ve yerden 92 metre yükseklikte yaşandı. Çarpışma anında uçak ve helikopterin ateş topuna dönüştüğü görüldü.Helikopter pilotunun yaşadığı psikolojik sorunlardan dolayı bilinçli olarak kaza yaptığı ihtimali üzerinde de duruluyor. ABD Başkanı Donald Trump, "Helikopterin pilotu, çarpışmadan kaçınmak için birçok fırsata sahipti ama ne yazık ki bu fırsatları kullanmadı. Kendisine söylenenin tam tersini yaptı. Kazanın önlenmesi için hava trafik kontrolörünün daha erken uyarı vermesi gerekiyordu, ancak bu çok geç yapıldı" dedi.CNN televizyonunun yayınladığı kontrol kulesi iletişim kaydından, hava trafik kontrolörünün, Sikorsky pilotunu uyarmaya çalıştığı anlaşıldı.Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Kazadan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. ABD halkına ve elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.Beyaz Saray ve Kongre binasının 5 kilometre güneyinde, dünyanın en sıkı kontrol edilen ve izlenen hava sahasında meydana gelen uçak kazası, ABD'den son 16 yılda yaşanan ilk büyük kaza olarak da kayda geçti.Uçakta Rus ve Amerikalı artistik buz pateni sporcuları, aileleri ve çalıştırıcıların da olduğu bildirildi. Rus basınına göre dünya şampiyonu buz patencileri Yevgeniya Şişkova ve Vadim Naumov, ABD'de düşen uçakta bulunuyordu. TASS'ın haberine göre, 1994 yılında çiftler kategorisinde dünya şampiyonu olan Şişkova ve Naumov'un, kazaya karışan uçakta olduğu belirtildi. Ayrıca, ABD Buz Pateni Şampiyonası'na katılan sporcuların da uçakta bulunduğu bildirildi.