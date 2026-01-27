ABD’nin Karayipler ve Pasifik’teki operasyonları! Ölü sayısı 126’ya çıktı

Washington yönetiminin Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla hedef aldığı gemilere yönelik operasyonlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 126'ya yükseldiği ifade edildi.

Associated Press'in (AP), ABD Güney Saha Komutanlığına (SOUTHCOM) dayandırdığı bilgilere göre, Eylül 2025 başından bu yana bölgede en az 36 ayrı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 116 kişi hayatını kaybetti.

DENİZDE KAYIPLAR DA EKLENDİ

Denizde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında ulaşılamayan ve hayatını kaybettiği kabul edilen kişilerin de eklenmesiyle, ölü sayısının 126'ya çıktığı bildirildi.

Öldüğü varsayılan kişilerden 8'inin ABD güçlerinin 30 Aralık 2025'te 3 tekneye düzenlediği saldırılar sırasında denize atladığı, diğer ikisinin de 27 Ekim 2025 ve 23 Ocak'ta saldırı düzenlenen teknelerde olduğu aktarıldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.