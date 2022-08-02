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Giriş Tarihi: 2.8.2022 12:12

ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde bilanço artıyor: 37 ölü

AA
ABD’nin Kentucky eyaletindeki sellerde bilanço artıyor: 37 ölü

ABD bir süredir sel felaketiyle boğuşuyor. Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde sağanak sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye yükseldi. BBC'nin haberine göre, eyalette son yılların en büyük sel felaketinde bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

18 BİN KİŞİYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Yetkililer, şu ana kadar sellerde 37 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin halen kayıp olduğunu ifade etti. Eyalet Valisi Andy Beshear, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini kaydetti. Bölgedeki köprüler ve yüzlerce ev su altında kalırken, 18 bin kişiye de elektrik verilemiyor.

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ABD'nin Kentucky eyaletindeki sellerde bilanço artıyor: 37 ölü
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