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  • ABD’nin Körfez ülkelerindeki büyükelçilik personelini tahliye etmeye hazırlandığı iddiası!

ABD’nin Körfez ülkelerindeki büyükelçilik personelini tahliye etmeye hazırlandığı iddiası!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve ailelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi. İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği öne sürüldü.

ABD’nin Körfez ülkelerindeki büyükelçilik personelini tahliye etmeye hazırlandığı iddiası!
İHA
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Orta Doğu'daki çatışmalar sürerken, ABD'nin bölgedeki büyükelçilik personelini tahliye edeceği öne sürüldü. Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi. İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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#ORTA DOĞU #KÖRFEZ #ABD

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