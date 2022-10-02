ABD’nin kurduğu üsler Yunanistan’ı karıştırdı

Yunanistan'ın ülkeyi adeta ABD cephaneliğine çevirmesi ülkede krize neden oldu. Ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis yönetimini eleştirdi. Çipras, Yunanistan'ın ABD'ye verdiği üslerle ilgili anlaşma konusunda, süresiz olan bu anlaşma karşılığında Yunanistan'ın ABD'den destek anlamında hiçbir garanti almadığını belirtti. Yunan hükümetinin benzer şekilde Fransa ile yaptığı savunma işbirliği anlaşmasıyla beklediği desteği de alamadığını savunan Çipras, Türkiye ile 2021'de yeni bir anlaşma fırsatının da kaçırıldığını söyledi.